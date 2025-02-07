ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (7 Şubat 2025)

Altın fiyatları 7 Şubat 2025 itibarıyla yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ons altındaki yükseliş, gram altını tarihi zirvelere taşıdı. Çarşamba günü 3.300 TL seviyesini aşan gram altın, yükseliş serisini sürdürerek bugün 3.318,75 TL’den işlem görüyor.

Dolar kurundaki hareketlilik ve ABD-Çin ticaret savaşlarının yarattığı ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Bu durum, özellikle iç piyasada altın fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı.

Altın fiyatlarındaki bu artış, sadece gram altını değil, diğer altın türlerini de etkiledi.

7 Şubat Güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın: 3.318,75 TL

Çeyrek altın: 5.513,00 TL

Yarım altın: 11.025,00 TL

Tam altın: 21.725,77 TL

Cumhuriyet altını: 21.959,00 TL

Ons altın: 2.868,73 dolar

Uzmanlar, ons altındaki yükselişin ve dolar kurundaki dalgalanmaların, önümüzdeki günlerde altın fiyatlarını daha da yukarı taşıyabileceğini belirtiyor. Ancak, yatırımcıların bu süreçte dikkatli olmaları ve piyasa hareketlerini yakından takip etmeleri tavsiye ediliyor.