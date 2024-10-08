ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (8 Ekim 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 909 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 654 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.909,3800

Satış: 2.910,4440

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.655,9800

Satış: 4.759,1500

ONS altın fiyatı

Alış 2.636,1300

Satış: 2.636,4900

Cumhuriyet altını

Alış: 18.618,7400

Satış: 18.974,3200

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.283,68

Satış 9.518,15

Ata altın fiyatı

Alış: 20.099,29

Satış: 20.610,21

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.642,41

Satış: 2.488,14

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.763,11

Satış: 2.919,38

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.618,11

Satış: 18.969,29