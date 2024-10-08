ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (8 Ekim 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 909 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.636 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 8 Ekim altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 909 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 654 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.909,3800
Satış: 2.910,4440
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.655,9800
Satış: 4.759,1500
ONS altın fiyatı
Alış 2.636,1300
Satış: 2.636,4900
Cumhuriyet altını
Alış: 18.618,7400
Satış: 18.974,3200
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.283,68
Satış 9.518,15
Ata altın fiyatı
Alış: 20.099,29
Satış: 20.610,21
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.642,41
Satış: 2.488,14
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.763,11
Satış: 2.919,38
Ziynet altın fiyatı
Alış: 18.618,11
Satış: 18.969,29