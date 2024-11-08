ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (8 Kasım 2024)

ABD Merkez Bankası Fed, faizi 25 baz puan indirerek yüzde 5'ten yüzde 4.75'e çekti. Karar sonrası altın fiyatlarında dalgalanmalar görüldü.

Altının ons fiyatı FED kararı açıklanmadan önce 2694 dolar iken karar sonrası 2691 dolar oldu. Ancak Fed başkanı Jerome Powell'in açıklamalarının ardından altının ons fiyatı 2707 dolara kadar çıktı. Gram altın 2963 TL'den işlem görürken karar sonrası bir süre 2962 TL seviyesinde yatay seyrini sürdürdü.

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2.976 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 865 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.975,8860 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.865,0700 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.731,67 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.094,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.399,0100 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.135,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.695,1000 dolar