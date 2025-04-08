ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (8 Nisan 2025)

Altın fiyatları, 8 Nisan 2025 Salı günü de yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, Fed’in faiz politikaları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın piyasasında yön arayışını sürdürürken, yatırımcılar gelişmeleri dikkatle takip ediyor.

Güne yatay bir başlangıç yapan gram altın, 3.664,10 TL alış, 3.664,54 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Küresel altın fiyatlarının en önemli göstergesi olan ons altın ise, 2.996,60 dolar seviyelerinde işlem görerek yatay seyrini sürdürüyor.

Yatırımcısının gözdesi olan çeyrek altın, 6.133,00 TL alış ve 6.195,00 TL satış fiyatıyla işlem görürken, yarım altın 12.267,00 TL alış, 12.368,00 TL satış seviyesinden alınıp satılıyor. Tam altın ise 24.194,30 TL alış ve 24.673,37 TL satış bandında yer alıyor.

Cumhuriyet altını ise günün en yüksek satış değerine sahip ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. Güncel olarak 24.457,00 TL alış ve 24.641,00 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor.

Küresel ekonomideki belirsizlik ortamının ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentilerin etkisiyle, altın fiyatlarında önümüzdeki günlerde de dalgalanmanın sürmesi bekleniyor.

8 Nisan 2025 Salı günü güncel altın fiyatları şöyle:

Gram Altın: 3.664,10 TL (alış) – 3.664,54 TL (satış)

Çeyrek Altın: 6.133,00 TL (alış) – 6.195,00 TL (satış)

Yarım Altın: 12.267,00 TL (alış) – 12.368,00 TL (satış)

Tam Altın: 24.194,30 TL (alış) – 24.673,37 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 24.457,00 TL (alış) – 24.641,00 TL (satış)

Ons Altın: 2.996,30 TL (alış) – 2.996,60 TL (satış)