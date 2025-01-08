ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (8 Ocak 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.008 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.647 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 8 Ocak altın fiyatları...
Altın fiyatları, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 646 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 3 milyon 48 bin 798 lira oldu.
Gram altın güne 3.008 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 919 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.008,8360 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.919,3100 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 9.840,36 TL
* Tam altın satış fiyatı: 19.911,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.614,9200 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 49.663,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.647,2100 dolar