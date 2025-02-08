ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (8 Şubat 2025)

Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği altın ve döviz fiyatları 8 Şubat 2025 itibarıyla güncellendi. Piyasadaki hareketlilik devam ederken, dolar, euro ve altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor.

Dolar kurundaki hareketlilik ve ABD-Çin ticaret savaşlarının yarattığı ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Bu durum, özellikle iç piyasada altın fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı.

Güncel 8 Şubat 2025 altın fiyatları

* Gram altın: 3.307,74 TL (Alış) – 3.308,28 TL (Satış)

* Çeyrek altın: 5.427,00 TL (Alış) – 5.495,00 TL (Satış)

* Yarım altın: 10.855,00 TL (Alış) – 10.989,00 TL (Satış)

* Tam altın: 21.643,00 TL (Alış) – 21.888,00 TL (Satış)

* Cumhuriyet altını: 22.192,00 TL (Alış) – 22.527,00 TL (Satış)

* Ata altın: 22.225,00 TL (Alış) – 22.459,00 TL (Satış)

Piyasalardaki dalgalanmalar, iç ve dış gelişmelere bağlı olarak şekillenmeye devam ediyor. Güncel fiyat hareketlerini takip etmek için anlık veriler önem taşıyor.