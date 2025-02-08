ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (8 Şubat 2025)
Altın ve döviz piyasalarını yakından takip eden yatırımcılar, 8 Şubat 2025 güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın 3.308 TL seviyesinde yer alırken, çeyrek altın 5.495 TL'den satılıyor. İşte güncel altın fiyatları…
Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği altın ve döviz fiyatları 8 Şubat 2025 itibarıyla güncellendi. Piyasadaki hareketlilik devam ederken, dolar, euro ve altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor.
Dolar kurundaki hareketlilik ve ABD-Çin ticaret savaşlarının yarattığı ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Bu durum, özellikle iç piyasada altın fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı.
Güncel 8 Şubat 2025 altın fiyatları
* Gram altın: 3.307,74 TL (Alış) – 3.308,28 TL (Satış)
* Çeyrek altın: 5.427,00 TL (Alış) – 5.495,00 TL (Satış)
* Yarım altın: 10.855,00 TL (Alış) – 10.989,00 TL (Satış)
* Tam altın: 21.643,00 TL (Alış) – 21.888,00 TL (Satış)
* Cumhuriyet altını: 22.192,00 TL (Alış) – 22.527,00 TL (Satış)
* Ata altın: 22.225,00 TL (Alış) – 22.459,00 TL (Satış)
Piyasalardaki dalgalanmalar, iç ve dış gelişmelere bağlı olarak şekillenmeye devam ediyor. Güncel fiyat hareketlerini takip etmek için anlık veriler önem taşıyor.