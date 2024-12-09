ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (9 Aralık 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2.952 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.638 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 9 Aralık altın fiyatları...
Altın fiyatları, 9 Aralık 2024 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Yeni günde gram altın güne 2.952 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 826 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 2.952,3000TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.826,4400
* Yarım altın satış fiyatı: 9.654,46 TL
* Tam altın satış fiyatı: 19.774,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.249,9900 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 49.321,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.638,8700