ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (9 Ekim 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 883 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 614 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.883,5320

Satış: 2.884,9690

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.614,3300

Satış: 4.717,0400

ONS altın fiyatı

Alış 2.617,7900

Satış: 2.618,1300

Cumhuriyet altını

Alış: 18.459,6200

Satış: 18.811,4400

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.195,16

Satış 9.427,16

Ata altın fiyatı

Alış: 20.066,38

Satış: 20.570,47

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.630,10

Satış: 2.477,05

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.746,04

Satış: 2.904,54

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.460,85

Satış: 18.809,87