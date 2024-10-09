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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (9 Ekim 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 883 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.617 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 9 Ekim altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 883 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 614 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.883,5320

Satış: 2.884,9690

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.614,3300

Satış: 4.717,0400

ONS altın fiyatı

Alış 2.617,7900

Satış: 2.618,1300

Cumhuriyet altını

Alış: 18.459,6200

Satış: 18.811,4400

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.195,16

Satış 9.427,16

Ata altın fiyatı

Alış: 20.066,38

Satış: 20.570,47

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.630,10

Satış: 2.477,05

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.746,04

Satış: 2.904,54

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.460,85

Satış: 18.809,87

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (9 Ekim Çarşamba Güncel Döviz Kurları)Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (9 Ekim Çarşamba Güncel Döviz Kurları)Dolar

 

Altın fiyatlarında son durum

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Altın fiyatlarında son durum
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