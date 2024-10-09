ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (9 Ekim 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 883 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.617 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 9 Ekim altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 883 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 614 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.883,5320
Satış: 2.884,9690
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.614,3300
Satış: 4.717,0400
ONS altın fiyatı
Alış 2.617,7900
Satış: 2.618,1300
Cumhuriyet altını
Alış: 18.459,6200
Satış: 18.811,4400
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.195,16
Satış 9.427,16
Ata altın fiyatı
Alış: 20.066,38
Satış: 20.570,47
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.630,10
Satış: 2.477,05
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.746,04
Satış: 2.904,54
Ziynet altın fiyatı
Alış: 18.460,85
Satış: 18.809,87