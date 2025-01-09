ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (9 Ocak 2025)

Altın fiyatları, 9 Ocak 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 665 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 43 bin lira oldu.

Gram altın güne 3.021 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 940 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.021,4970 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.940,2100 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.883,48 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.940,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.699,3800 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.750,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.659,7600 dolar