ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (9 Şubat 2025)

Altın fiyatları, 9 Şubat 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Yeni güne ise gram altın 3.308 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 409 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.308,28 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.409,04 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.818,08 TL

* Tam altın satış fiyatı: 21.898,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 21.570,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 54.636,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.862,75 dolar