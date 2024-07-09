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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (9 Temmuz 2024)

Haftanın ikinci iş gününde altındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Güncel ons altın değeri 2.346 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 487 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 9 Temmuz altın fiyatları...

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TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte piyasalardaki hareketlenme yeni haftaya da yansıdı. Gram altın 9 Temmuz Salı günü 2 bin 447 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 3,963 TL’den güne başladı.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.487,2360

Satış: 2.487,6000

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3,980,7800

Satış: 4.068,1200

ONS altın fiyatı

Alış: 2.346,7500

Satış: 2.365,1000

Cumhuriyet altını

Alış: 15,921,8800

Satış: 16.223,8300

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.932,67

Satış: 8.132,91

Ata altın fiyatı

Alış: 16.551,18

Satış: 16.973,91

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.336,65

Satış: 1.763,46

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.267,56

Satış: 2.402,37

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.915,07

Satış: 16.216,15

 

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