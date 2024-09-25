ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Gram altın rekor kırdı!
Ons altın fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyelerini test ederek 2 bin 655 dolar seviyelerinde seyrediyor. Yurtiçinde gram altın bugün de artış göstererek 3 bin TL seviyelerine yaklaşarak rekor kırdı. Gram altın 2 bin 930 TL seviyesiyle tarihi seviyelerini gördü, ardından çok az da olsa geriledi. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 25 Eylül altın fiyatları...
Altın, önceki seansta yüzde 1'den fazla yükseldikten sonra, zayıf ABD verilerinin daha yüksek faiz indirimleri için gerekçeleri güçlendirmesiyle rekor seviyeyi gördü.
Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 919 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 657 liradan başladı.
Gram altın daha sonra 2 bin 930 TL seviyesini test ederek zirvesine ulaştı. Artık çok az bir gerileme görüldü.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.915,84
Satış: 2.916,19
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.886,00
Satış: 4.925,00
ONS altın fiyatı
Alış 2.655,72 (USD)
Satış: 2.656,01
Cumhuriyet altını
Alış: 19.484
Satış: 19.610
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.741
Satış 9.839
Ata altın fiyatı
Alış: 19.678,84
Satış: 20.179,32
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.620,37
Satış: 2.462,99
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.729,92
Satış: 2.746,30
Ziynet altın fiyatı
Alış: 19.082,51
Satış: 19.462,89