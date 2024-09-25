ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Gram altın rekor kırdı!

Altın, önceki seansta yüzde 1'den fazla yükseldikten sonra, zayıf ABD verilerinin daha yüksek faiz indirimleri için gerekçeleri güçlendirmesiyle rekor seviyeyi gördü.

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 919 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 657 liradan başladı.

Gram altın daha sonra 2 bin 930 TL seviyesini test ederek zirvesine ulaştı. Artık çok az bir gerileme görüldü.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.915,84

Satış: 2.916,19

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.886,00

Satış: 4.925,00

ONS altın fiyatı

Alış 2.655,72 (USD)

Satış: 2.656,01

Cumhuriyet altını

Alış: 19.484

Satış: 19.610

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.741

Satış 9.839

Ata altın fiyatı

Alış: 19.678,84

Satış: 20.179,32

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.620,37

Satış: 2.462,99

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.729,92

Satış: 2.746,30

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19.082,51

Satış: 19.462,89