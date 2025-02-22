ALTINDA SON DURUM: Ons altın kritik eşiği zorladı! Altın fiyatları ne kadar oldu? (22 Şubat 2025)
Altın fiyatları, 22 Şubat 2025 Cumartesi günü itibarıyla yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ons altın, dün kapanışta 2 bin 935 dolara ulaşarak rekor seviyeleri korurken, gram altın 3 bin 438 TL seviyesinde yer aldı. Çeyrek altın 5 bin 822 TL, yarım altın 11 bin 645 TL seviyesindeydi. Küresel piyasalarda ons altın 2.954 dolara ulaşarak tarihi zirveye yaklaştı. İşte 22 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 22 Şubat 2025 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar kuru ve merkez bankalarının politikaları altın fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor.
Haftaiçinde ons altın 2 bin 947 dolara yükselerek tarihi zirvesine ulaştı. Kapanışta ise ons altın 2 bin 935 dolar civarında işlem gördü. Ons altın yüzde 2’lik bir yükselişle kritik bir baraj olan 3 bin dolar seviyesini aşacak.
22 Şubat itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde:
Gram altın satış fiyatı: 3.438,07 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 5.822,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 11.645,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 23.054,47 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 23.190,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 57.888,73 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.935,11 dolar
Uzmanlar, küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin altına olan talebi artırdığını belirtiyor. Piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların dikkatli olması ve güncel verileri takip etmesi öneriliyor.