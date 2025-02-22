ALTINDA SON DURUM: Ons altın kritik eşiği zorladı! Altın fiyatları ne kadar oldu? (22 Şubat 2025)

Altın fiyatları, 22 Şubat 2025 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar kuru ve merkez bankalarının politikaları altın fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor.

Haftaiçinde ons altın 2 bin 947 dolara yükselerek tarihi zirvesine ulaştı. Kapanışta ise ons altın 2 bin 935 dolar civarında işlem gördü. Ons altın yüzde 2’lik bir yükselişle kritik bir baraj olan 3 bin dolar seviyesini aşacak.

22 Şubat itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın satış fiyatı: 3.438,07 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.822,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 11.645,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 23.054,47 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 23.190,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 57.888,73 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.935,11 dolar

Uzmanlar, küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin altına olan talebi artırdığını belirtiyor. Piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların dikkatli olması ve güncel verileri takip etmesi öneriliyor.