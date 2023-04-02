Altında yeni hafta nasıl geçecek? Yükseliş sürecek mi?

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:

"Yükselişlerini sınırlandıran ons altında ABD büyüme verisi öncesinde 1970 dolar seviyelerinde fiyatlamalar gözlendi. Verinin hemen ardından spot piyasada altının onsu 1975 dolar üzerinde fiyatlama gördükten sonra 1965 dolar seviyelerine tekrar geri çekildi.

5 günlük üssel ortalaması 1968 dolar üzerinde fiyatlama görüldü. Direnç seviyeleri olarak ise 1980 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında ise 1985 ve 1990 dolar seviyeleri takibimizde olacak.

Kurda kademeli yükselişler gözlenirken ons altın tarafında 1955 dolar ile 1980 dolar arasında fiyatlamalar gözlendi. Ons altındaki hareketlerden etkilenen gram altında ise 1223 TL seviyesinde en yüksek fiyatlama gözlendi. 5 Günlük üssel ortalaması 1209 dolar üzerinde seyrine devam eden gram altında onstaki yükselişler yön belirleyici olmaya devam ediyor.

1210 TL ve 1200TL destek bölgeleri

1220TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1225TL ve 1230TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Geri çekilmelerde 1215TL destek bölgesi takip edilirken bu seviye altında fiyatlama için 1210 TL ve 1200TL destek bölgeleri takibimizde olacak.

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan piyasa analizinde ise şu ifadelere yer verildi: " 3 Nisan Pazartesi günü TÜİK tarafından yurt içinde enflasyon verisi açıklanacak. Baz etkisi nedeniyle Türkiye'de enflasyonun gerilemesinin sürmesi bekleniyor.

Aylık bazda %3 artış beklenirken, olası verinin gelmesi ile yıllık bazda enflasyonun %51,4'e gerilemesi bekleniyor. Baz etkisi nedeniyle son aylarda sert geri çekilen enflasyonda deprem etkilerinin önümüzdeki aylarda arz talep dengesizliğine bağlı olarak fiyatlar genel düzeyine yansıyabileceğini düşünüyoruz."