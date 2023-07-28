Altının gram 1.690 seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.690 lira seviyesinde işlem görüyor.
Haber Merkezi
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Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 1,4 altında 1.684 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.688 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.780 lira, Cumhuriyet altını da 11.210 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1.948 dolardan işlem görüyor.
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