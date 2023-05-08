Altının gram fiyatı 1.267 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.267 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,55 gerileyerek 1.265 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 1.267 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.080 lira, Cumhuriyet altını da 8.420 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise cuma günü 2.017 dolardan kapanış gerçekleştirmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,25 üzerinde 2.022 dolardan alıcı buluyor.

ABD verileri resesyon endişelerini törpüledi

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini törpülediğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini bir süre bu seviyede tutacağına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.020 ve 2.000 doların destek, 2.040 ve 2.070 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.