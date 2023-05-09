Altının gram fiyatı 1.269 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.269 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,25 artışla 1.268 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, güne değerlenerek başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.269 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.090 lira, Cumhuriyet altını da 8.440 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, dün 2.022 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 2.023 dolardan alıcı buluyor.