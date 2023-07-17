Altının gramı 1.649 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.649 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.647 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.649 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.710 lira, Cumhuriyet altını da 10.940 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.954 dolardan işlem görüyor.
Analistler, enflasyon ve resesyon endişesinin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirterek, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.
Resesyon kaygılarının, Çin ekonomisinin beklentilerin altında büyüme göstermesinin ardından tekrar gündeme geldiğini aktaran analistler, bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağının tahmin edildiğini söyledi.