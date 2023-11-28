Altının kilogram fiyatı 1 milyon 907 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 855 bin lira, en yüksek 1 milyon 909 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,4 artışla 1 milyon 907 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 899 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 25 milyon 130 bin 425,30 lira, işlem miktarı ise 2.154,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 115 milyon 491 bin 913 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Albaraka Türk Katılım bankası olarak sıralandı.