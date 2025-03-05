Altının kilogram fiyatı 3 milyon 472 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 420 bin lira, en yüksek 3 milyon 485 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 472 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 470 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 330 milyon 650 bin 796,70 lira, işlem miktarı ise 966,15 kilogram oldu.

Tüm metallerde de toplam işlem hacmi 3 milyar 331 milyon 601 bin 440,56 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.