Altının kilogram fiyatı 3 milyon 738 bin TL'yi gördü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 738 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 715 bin lira, en yüksek 3 milyon 745 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 3 milyon 738 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 730 bin liradan tamamlamıştı.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 73 milyon 819 bin 448,89 lira, işlem miktarı ise 826,31 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 214 milyon 858 bin 599,91 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, VakıfBank ile Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.