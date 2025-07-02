Altının kilogram fiyatı 4 milyon 296 bin lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı günü 4 milyon 296 bin liradan tamamladı. Gün içinde en düşük 4 milyon 263 bin 504,5 lira, en yüksek ise 4 milyon 296 bin lira seviyeleri görüldü. Önceki gün kapanış fiyatı ise 4 milyon 286 bin liraydı.

İşlem hacmi 1 milyar 235 milyon oldu

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyar 206 milyon 754 bin 218 lira olurken, işlem miktarı 282,19 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 1 milyar 235 milyon 508 bin 238 liraya ulaştı.

Günün en çok işlem yapan kurumları arasında Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve İstanbul Altın Rafinerisi yer aldı.