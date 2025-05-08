Altının kilogram fiyatı günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2,4'lük düşüşle 4 milyon 158 bin liradan kapattı. Gün içerisinde en düşük 4 milyon 150 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 210 bin lira seviyeleri görüldü. Dün 4 milyon 260 bin liradan işlem gören altının kilogramı, bugün kayıplarla tamamladı.

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyar 41 milyon 453 bin 473 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı 2.160,23 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 9 milyar 138 milyon 298 bin 443 lira olarak kaydedildi.

Günün en fazla işlem yapan kurumları ise Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, DenizBank, Ahlatcı Metal Rafineri ve NM Global Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: