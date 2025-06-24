Altının kilogram fiyatı günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,7’lik düşüşle 4 milyon 256 bin 51 liradan tamamladı.

Gün içinde en düşük 4 milyon 256 bin 51 lira, en yüksek ise 4 milyon 280 bin lira seviyeleri görüldü. Dün kapanışta fiyat 4 milyon 329 bin lira düzeyindeydi.

Toplam işlem hacmi 5 milyar 662 milyon

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyar 662 milyon 612 bin lira olurken, işlem miktarı 1.330,75 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde toplam hacim ise 5 milyar 681 milyon 911 bin lira olarak gerçekleşti.

Bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Zirve Değerli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli ile İstanbul Altın Rafinerisi yer aldı.