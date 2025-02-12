Altının kilogram fiyatı kaç lira oldu?

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 330 bin lira, en yüksek 3 milyon 442 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 405 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 414 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 766 milyon 631 bin 80,80 lira, işlem miktarı ise 2.608,50 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 8 milyar 933 milyon 65 bin 77,67 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.