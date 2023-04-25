Altının kilogramı 1 milyon 320 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 231 bin lira, en yüksek 1 milyon 360 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,86 azalışla 1 milyon 320 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 521 milyon 134 bin 90,27 lira, işlem miktarı ise 1.944,35 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 532 milyon 146 bin 29,31 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Nadir Döviz, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.