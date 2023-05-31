Altının kilogramı 1 milyon 366 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 292 bin lira, en yüksek 1 milyon 430 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 1 milyon 366 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 646 milyon 367 bin 795,38 lira, işlem miktarı ise 1.258,49 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 794 milyon 819 bin 667,17 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: