Altının kilogramı 4 milyon 188 bin liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) haftanın ilk işlem gününde standart altının kilogram fiyatı yükseliş gösterdi. Gün içinde en düşük 4 milyon 185 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 200 bin lirayı gören altın, günü yüzde 3 artışla 4 milyon 188 bin liradan kapattı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde fiyat 4 milyon 177 bin liraydı.

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyar 36 milyon 254 bin 836,39 lira olurken, işlem gören altın miktarı 248,41 kilogram olarak kaydedildi. Tüm kıymetli metallerdeki işlem hacmi ise 1 milyar 64 milyon 484 bin 355,23 liraya ulaştı.

Günün en fazla işlem yapan kurumları

Günün en fazla işlem yapan kurumları arasında Altınbaş Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Nil Kıymetli Madenler, Akbank ve İstanbul Altın Rafinerisi öne çıktı.

Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, "güvenli liman" algısının da etkisini sürdürdüğü görülüyor.