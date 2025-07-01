Altının kilogramı 4 milyon 286 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 286 bin liraya çıktı.

Gün içinde en düşük 4 milyon 268 bin lira, en yüksek 4 milyon 287 bin lira seviyeleri görüldü. Bir önceki işlem gününü 4 milyon 170 bin liradan tamamlayan altın, böylece günlük bazda yaklaşık yüzde 2,8 oranında değer kazandı.

Altın işlemlerinin toplam hacmi 4 milyar 101 milyon

KMKTP'de altın işlemlerinin toplam hacmi 4 milyar 101 milyon 517 bin 36,84 lira olurken, işlem miktarı 960,18 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 4 milyar 139 milyon 131 bin 212,22 lira olarak gerçekleşti.

Günün en fazla işlem gerçekleştiren kurumları arasında Vakıf Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası ve Zirve Değerli Madenler yer aldı.