Altının kilogramı haftayı yükselişle kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı haftanın son işlem gününü 4 milyon 142 bin 999,5 liradan tamamladı. Bu fiyat, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6'lık bir artışı işaret ediyor.

Gün içinde standart altının kilogramı en düşük 4 milyon 127 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 142 bin 999,5 lira seviyesini gördü. Dün ise altının kilogram fiyatı 4 milyon 120 bin lira seviyesindeydi.

İşlem hacmi 1 milyar 373 milyon

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyar 373 milyon 481 bin 975,96 lira olurken, işlem miktarı 333,33 kilogram olarak kaydedildi. Tüm kıymetli metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 386 milyon 441 bin 614,94 liraya ulaştı.

Günün en fazla işlem yapan kurumları arasında Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese, BLZ Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası yer aldı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: