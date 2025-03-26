Artış devam edecek mi? BofA, altın fiyat tahminlerini güncelledi

Bank of America (BofA), bu yıl ve gelecek yıl için ortalama altın fiyat tahminlerini yükseltti.

BofA tarafından yapılan açıklamada, ABD ticaret politikalarından kaynaklanan belirsizliğin yakın vadede fiyatlara destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

BofA'nın tahminleri

BofA, bugün yayınladığı notta, altının 2025'te 3.063 dolar/ons ve 2026'da 3.350 dolar/ons seviyesinde işlem görmesini beklediğini belirtti. Önceki tahmin 2025 için 2.750 dolar/ons ve 2026 için 2.625 dolar/onstu.

Spot altın bu yıl şimdiye kadar yüzde 15'ten fazla değer kazandı. Bu yılki rekor ralli, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının tetiklediği ekonomik ve jeopolitik endişeler tarafından yönlendirildi.

Banka notta, yatırım talebinin yüzde 10 artması durumunda spot altın fiyatlarının önümüzdeki iki yıl içinde 3.500 dolar/onsa tırmanabileceğini yineledi.

Külçe altının yükselişi için temel riskler

BofA merkez bankalarının şu anda rezervlerinin yaklaşık yüzde 10'unu altında tuttuğunu ve bu rakamı yüzde 30'un üzerine çıkarabileceğini ve bunun önemli bir destekleyici faktör olabileceğini belirtti.

Ancak BofA, ABD mali konsolidasyonunun, azalan jeopolitik gerginliklerin ve 2 Nisan'da daha hedefli tarifelerin külçe altının yükselişi için temel riskler olduğunu ekledi.