Bank of America'dan ons altın tahmini: 3 bin dolar için tarih verdi

Altın fiyatları uluslararası piyasalarda 2 bin 326 doların üzerinde seyrediyor. Atının onsu yılbaşından bu yana yüzde 12'den fazla artarken, mayıs ayında 2 bin 450 dolarla rekor seviyeyi gördü. Altın fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceği piyasaların ve yatırımcıların odağında yer alıyor.

CNBC-E'nin haberine göre ABD merkezli yatırım bankası Bank of America'dan (BofA) altın fiyatlarına ilişkin yeni tahmin geldi.

Bank of America analistleri, altın fiyatının gelecek 12-18 ay içinde ons başına 3 bin dolara ulaşacağını öngördü. Bu tahmin altın fiyatlarında yüzde 30'a yakın artış anlamına geliyor.

'Faiz indirimi tetikleyecek'

Altındaki artışın ticari olmayan talebin artmasına bağlı olduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indiriminin bunu tetikleyebileceğini, fiziksel olarak desteklenen altın ETF'lerine girişlere ve daha yüksek işlem hacimlerine yol açabileceğini kaydetti.

Merkez bankası alımlarının da bir diğer faktör olduğuna işaret eden BofA analistleri, "Doların döviz portföylerindeki payını azaltmaya yönelik bir baskı muhtemelen daha fazla merkez bankası altın alımını tetikleyecektir. Bu değişim, altının uzun vadeli bir değer deposu, enflasyona karşı koruma ve etkili portföy çeşitlendiricisi olma statüsünden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.