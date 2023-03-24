Bankacılık krizi etkiledi! Gram altın rekora gidiyor

Değerli metal bankacılık krizi kaynaklı endişeler dolayısıyla güvenli liman talebi görmeyi sürdürüyor.

Öte yandan tahvil getirileri de düşüşünü üçüncü güne taşıyarak faiz getirisi olmayan altına destek sağladı.

Fed Başkanı Jerome Powell Çarşamba günü faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada bankacılık krizi nedeniyle faiz artışlarına ara verilmesinin düşünüldüğünü ancak enflasyonun en önemli endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü ve gerekli görülmesi halinde borçlanma maliyetlerinin beklenenden daha fazla artırılacağını söylemişti.

Perşembe günkü veriler, ABD işgücü piyasasında beklentilerin üstünde bir sıkılığa işaret ederek dikkatlerin enflasyonist baskılar üzerinde kalmasına devam etmesini sağladı.