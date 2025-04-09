Bitcoin altının yerini alabilir mi? Blackrock'tan çarpıcı kripto yorumu!

Blockstream CEO'su Adam Back, Bitcoin’in uzun vadede altına alternatif bir yatırım aracı haline gelebileceğini belirtti. Paris Blockchain Week 2025’te konuşan Back, özellikle enflasyonun yükselişi ve kripto paraların artan benimsenme oranlarının Bitcoin’in değerini gelecekte daha da artırabileceğini söyledi.

Back, yaptığı konuşmada Bitcoin ile altın arasında dikkat çekici bir karşılaştırma yaptı. Her iki varlığın da kıt olmasına dikkat çeken Back, Bitcoin’in halen bir benimseme eğrisinden geçtiğini ve bu sürecin onu alternatif bir değer saklama aracı olarak öne çıkardığını vurguladı.

Enflasyon yüzde 10-15 arasında seyredebilir

Back, önümüzdeki on yıl içinde enflasyonun yıllık ortalama yüzde 10 ila yüzde 15 seviyelerinde gerçekleşebileceğini öngördü. Bu oranların, hisse senedi veya gayrimenkul gibi geleneksel yatırım araçlarının karşılaştırılabilir getiri sağlamasını zorlaştırabileceğini ifade etti.

Bitcoin’in bu ortamda dijital bir değer saklama aracı olarak altınla rekabet edebileceğini belirten Back, yatırımcıların enflasyona karşı korunmak amacıyla kripto varlıklara yönelebileceğini savundu.

Jeopolitik riskler Bitcoin'e olan ilgiyi artırabilir

Enflasyonun yanı sıra jeopolitik istikrarsızlığın da Bitcoin’in cazibesini artırabileceğini dile getiren Back, Bitcoin’in zamanla altından pazar payı alabileceğini söyledi. Fiyatında dalgalanma yaşansa da, Bitcoin’in kıt yapısı ve merkeziyetsizliği, yatırımcılar için uzun vadeli bir güven unsuru oluşturuyor.

Back, “Bitcoin’in potansiyeli hâlâ keşfediliyor. Değer deposu olarak algısı güçlendikçe, yatırımcılar onu daha fazla benimseyecek” diyerek sözlerini tamamladı.