Borsa İstanbul’da altın günü düşüşle kapattı! Kilogramı 3,76 milyon TL’ye geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,5’lik bir düşüşle tamamladı. Önceki gün 3 milyon 784 bin liradan kapanan altının kilogramı, gün sonunda 3 milyon 765 bin 999,5 liraya geriledi.

Gün içerisinde standart altın, en düşük 3 milyon 750 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 780 bin 756 lira seviyesini gördü. Altın işlemlerinin toplam hacmi 6 milyar 656 milyon 103 bin 363,65 lira olurken, toplam işlem miktarı ise 1.785,61 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Tüm kıymetli metallerde gün sonunda gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 6 milyar 773 milyon 539 bin 711,52 lirayı buldu. Günün en fazla işlem gerçekleştiren kurumları arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Turan Kıymetli Madenler öne çıktı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: