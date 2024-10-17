Çeyrek, gram ve tam altın ne kadar? (Ekim 17, 2024 Güncel Altın Fiyatları)

Altın, özellikle yüksek enflasyon ve artan jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman olarak yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. İsrail-İran-Lübnan gerilimleri gibi gelişmeler, altına olan talebi artırıyor ve fiyatları etkiliyor. Bugün, 16 Ekim 2024 itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının güncel durumu:

Gram Altın fiyatları (Gram altın ne kadar?)

Alış: 2.948,64 TL

Satış: 2.949,27 TL

Çeyrek altın fiyatları (Çeyrek Altın ne kadar?)

Alış: 4.995,00 TL

Satış: 5.052,00 TL

Yarım altın fiyatları (Yarım altın ne kadar?)

Alış: 9.959,00 TL

Satış: 10.097,00 TL

Tam Altın fiyatları (Tam altın ne kadar?)

Alış: 19.917,00 TL

Satış: 20.124,00 TL

Cumhuriyet Altını fiyatları (Cumhuriyet altını ne kadar?)

Alış: 20.322,00 TL

Satış: 20.624,00 TL

Ata Altın fiyatları (Ata altın ne kadar?)

Alış: 20.453,00 TL

Satış: 20.655,00 TL