Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (5 Ekim Cumartesi Güncel Altın Fiyatları)
İç ve diş piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki iniş çıkışlar yakından takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatleri itibarıyla gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki altın fiyatları son durum ne? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL oldu? İşte 05 Ekim 2024 Cumartesi günü ilk saatlerinde güncel altın fiyatları…
Türkiye’de altın, yüksek enflasyon nedeniyle yatırımcıların birikimlerini koruma amacıyla en çok tercih ettikleri araçlardan biri. Vatandaşlar, birikimlerini korumak için altına yöneliyor. Altın, risksiz yatırım aracı olarak değerlendirildiği için özellikle Türkiye’de yoğun ilgi görüyor. Bu nedenle de altın fiyatları, günlük olarak yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, Google gibi arama motorlarında “Gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç lira oldu?”, “Tam altın kaç TL?” ve “Ons altın kaç dolar?” gibi sorgularla güncel altın fiyatlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Altının güvenli liman olarak konumu, Orta Doğu'daki İsrail-İran-Lübnan gerilimleri ile jeopolitik riskler arttıkça daha da güçleniyor.
5 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları
Gram altın fiyatı
Alış: 3.038,1500
Satış: 3.085,6100
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.977
Satış: 5.035
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.924
Satış 10.064
Ons altın fiyatı (dolar)
Alış: 2.653,60
Satış: 2.654,60
Cumhuriyet altını
Alış: 18.707,6200
Satış: 19.057,8600
Ata altın fiyatı
Alış: 20.382
Satış: 20.376