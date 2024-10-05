Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (5 Ekim Cumartesi Güncel Altın Fiyatları)

Türkiye’de altın, yüksek enflasyon nedeniyle yatırımcıların birikimlerini koruma amacıyla en çok tercih ettikleri araçlardan biri. Vatandaşlar, birikimlerini korumak için altına yöneliyor. Altın, risksiz yatırım aracı olarak değerlendirildiği için özellikle Türkiye’de yoğun ilgi görüyor. Bu nedenle de altın fiyatları, günlük olarak yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, Google gibi arama motorlarında “Gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç lira oldu?”, “Tam altın kaç TL?” ve “Ons altın kaç dolar?” gibi sorgularla güncel altın fiyatlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Altının güvenli liman olarak konumu, Orta Doğu'daki İsrail-İran-Lübnan gerilimleri ile jeopolitik riskler arttıkça daha da güçleniyor.

5 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatı

Alış: 3.038,1500

Satış: 3.085,6100

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.977

Satış: 5.035

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.924

Satış 10.064

Ons altın fiyatı (dolar)

Alış: 2.653,60

Satış: 2.654,60

Cumhuriyet altını

Alış: 18.707,6200

Satış: 19.057,8600

Ata altın fiyatı

Alış: 20.382

Satış: 20.376