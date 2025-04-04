Çin’in vergi hamlesi sonrası altın fiyatlarında yükseliş! (4 Nisan 2025 güncel altın fiyatları)
Trump’ın ithalat tarifelerine yönelik kararlı adımları piyasalarda belirsizlik yaratırken, Çin’in misilleme hamlesiyle altın fiyatları yükselişe geçti. Haftanın son işlem gününde ons altın yüzde 0,6 artarak 3.134 dolara, gram altın ise yüzde 0,72 yükselişle 3.823 liraya çıktı. Yatırımcıların gözü bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinde. Verinin, Fed’in faiz politikaları üzerinde etkili olması bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat tarifelerine yönelik netleşen tutumu, yatırımcılara piyasanın yönüne dair fikir verirken, aynı zamanda küresel ölçekte ekonomik yavaşlama endişelerini de gündeme taşıdı. Haftanın son işlem gününe değer kaybıyla başlayan altın, Çin’in misilleme kararının ardından yönünü yukarı çevirdi.
Pekin yönetiminin ABD ürünlerine yönelik ek gümrük vergisi açıklamasının ardından, ons altın yüzde 0,6 artışla 3.134 dolar seviyesine yükseldi.
Gram altında da yön yukarı
Uluslararası piyasalarda ons altında yaşanan bu hareketlilik, yurt içinde gram altın fiyatına da yansıdı. Gram altın yüzde 0,72'lik yükselişle 3.823 liraya ulaştı.
Piyasaların gözü tarım dışı istihdam verisinde
Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed), Trump yönetiminin ticaret politikalarına nasıl tepki vereceğini yakından izliyor. Bu kapsamda, bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin, Fed’in önümüzdeki dönem faiz kararlarında belirleyici bir rol oynayabileceği değerlendiriliyor.
Güncel altın fiyatları şöyle:
• Gram altın satış fiyatı: 3.824,77 TL
• Çeyrek altın satış fiyatı: 6.401,00 TL
• Yarım altın satış fiyatı: 12.756,00 TL
• Tam altın satış fiyatı: 25.387,08 TL
• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 25.415,00 TL
• Gremse altın satış fiyatı: 63.746,03 TL
• Ons altın satış fiyatı: 3.109,24 dolar