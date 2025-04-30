Çinli yatırımcılar altına koştu: Borsa yatırım fonlarına rekor giriş

Küresel piyasalarda resesyon endişeleri ve yükselen enflasyon beklentileri, Çinli yatırımcıların altına yönelmesine neden oldu. Özellikle ABD-Çin ticaret geriliminin tırmanmasıyla birlikte, Çin’deki altın borsa yatırım fonlarına (ETF) olan talep rekor seviyelere ulaştı.

Önceki aylık rekorun iki katından fazla!

Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) verilerine göre, Nisan ayının başından bu yana Çin merkezli altın ETF’lerine yaklaşık 70 ton altın – yaklaşık 7,4 milyar dolar – tutarında giriş gerçekleşti. Bu miktar, daha önceki aylık rekorun iki katından fazla.

WGC Kıdemli Piyasa Stratejisti John Reade, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Diğer bölgelerde de ETF’lere talep görüyoruz ancak şu anda Çin bu alanda başı çekiyor. Çin’de değerli metale yönelik yatırım talebi bu ay olağanüstü arttı” ifadelerini kullandı.

Çin’in küresel altın ETF varlıklarındaki payı yıl başında yüzde 3 seviyesindeyken, bu oran yüzde 6’ya yükseldi. Son dört haftada, küresel altın ETF’lerine yapılan yatırımların yarısından fazlası Çin kaynaklı oldu.

Yüksek talebin etkisiyle Çin’de altın, geçen hafta kısa süreliğine uluslararası piyasalarda belirlenen ons fiyatının 100 dolar üzerinde işlem gördü. Bu durum, Çin iç piyasasında fiziki altına olan yoğun talebin dikkat çekici bir göstergesi olarak değerlendirildi.