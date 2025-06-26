Citi’den altın uyarısı: Yüzde 20'den fazla düşebilir
Citi analistleri, 2025 yılı sonu ve 2026’da altın fiyatlarında yüzde 20’nin üzerinde bir geri çekilme yaşanabileceğini öngördü. Bankanın yayınladığı analiz notunda, ABD ekonomisine yönelik büyüme beklentilerinin güçlenmesi ve yatırımcıların risk algısındaki değişimin, değerli metallere olan talebi azaltabileceği belirtildi.
Citi analistlerine göre 2025’in sonu ve 2026’da ABD’deki büyüme beklentileri ve siyasi gelişmeler altına olan yatırım talebini azaltabilir. Banka, bu dönemde fiyatlarda yüzde 20’yi aşan bir düşüş öngörüyor.
Citi’ye göre, Donald Trump’ın ekonomi politikaları ve bununla birlikte artan büyüme görünümü, yatırımcıların "güvenli liman" ihtiyacını azaltabilir. Analizde, “2025’in sonlarına doğru ve 2026’da, altına yönelik yatırım talebinde azalma bekliyoruz. Trump’ın olası popülaritesi ve ekonomik büyüme beklentileri, korunma amaçlı pozisyonların azalmasına neden olabilir” ifadelerine yer verildi.
Fed’in Para politikasındaki gevşeme beklentisi de etkili
Bloomberg HT'de yer alan habere göre Citi ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki altı ila dokuz aylık dönemde kısıtlayıcı para politikasından daha nötr bir seviyeye geçeceğini, bunun da küresel büyüme görünümünü destekleyebileceğini kaydetti.