Citi’den altın uyarısı: Yüzde 20'den fazla düşebilir

Citi analistlerine göre 2025’in sonu ve 2026’da ABD’deki büyüme beklentileri ve siyasi gelişmeler altına olan yatırım talebini azaltabilir. Banka, bu dönemde fiyatlarda yüzde 20’yi aşan bir düşüş öngörüyor.

Citi’ye göre, Donald Trump’ın ekonomi politikaları ve bununla birlikte artan büyüme görünümü, yatırımcıların "güvenli liman" ihtiyacını azaltabilir. Analizde, “2025’in sonlarına doğru ve 2026’da, altına yönelik yatırım talebinde azalma bekliyoruz. Trump’ın olası popülaritesi ve ekonomik büyüme beklentileri, korunma amaçlı pozisyonların azalmasına neden olabilir” ifadelerine yer verildi.

Fed’in Para politikasındaki gevşeme beklentisi de etkili

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Citi ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki altı ila dokuz aylık dönemde kısıtlayıcı para politikasından daha nötr bir seviyeye geçeceğini, bunun da küresel büyüme görünümünü destekleyebileceğini kaydetti.