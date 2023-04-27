Darphane'nin altın üretimi yüzde 408 arttı

Bu durum üretimde de rekoru getirdi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk çeyreğinde Darphane’nin altın üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 408 artarak 9 milyon 888 bin 350 adede ulaştı.

2022 yılının ilk çeyreğindeyse toplam altın üretimi 2 milyon 421 bin 672 adet olmuştu. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre üretimde yüzde 408 artış kaydedildi. Darphane’nin çeyrek altın üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250 adet, şubatta 2 milyon 243 bin 580 adet ve martta 1 milyon 312 bin 110 adet oldu.

Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 546 bin 960 adet olan çeyrek altın üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adede yükseldi. Çeyrek altın üretimi geçen yıl ocakta 824 bin 110 adet, şubatta 438 bin 590 adet ve martta 284 bin 260 adet olarak gerçekleşmişti. Darphane'nin farklı ağırlık ve ölçülerdeki toplam altın üretiminde de bu yıl adeta "patlama" yaşandı. Yılın ilk çeyreğinde toplamda 9 milyon 888 bin 350 adet üretim gerçekleştirildi.

İsviçre'nin Türkiye’ye altın ihracatı azaldı

İsviçre'nin gümrük verilerine göre Mart ayında Türkiye, Hindistan ve Hong Kong'a altın ihracatı azalırken, Çin'e ihracat arttı. İsviçre Mart ayında toplam 147 bin 737 kg altın ihraç etti. Şubat ayında ihracat 182 bin 369 kg seviyesindeydi. Mart 2022'de ise ihracat 146 bin 740 kg seviyesinde gerçekleşmişti. Mart ayında Türkiye'ye ihracat Şubat ayındaki 43 bin 217 kg seviyesinden 10 bin 748 kg seviyesine geriledi. 2022 Mart ayında ise sadece 2,1 ton ihracat yapılmıştı.