Deutsche Bank, altın fiyatı için tahminlerini yukarı yönlü revize etti

Almanya merkezli Deutsche Bank, dünyadaki son ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 2025 ve 2026 yılları için ortalama altın fiyatı tahminlerini güncelledi.

Banka, 2025 yılı için ortalama altın fiyatı tahminlerini ons başına 3.139, 2026 yılı için ise 3.700 dolara yükseltti.

Bankanın 2025 yılın için daha önceki tahmini ons başına 2.725 dolar ve 2026 için 2.900 dolardı.

Bankanın açıklaması

Deutsche Bank, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu haftaki düzeltmeye rağmen altın için boğa vakasının güçlü kaldığı sonucuna varıyoruz ve yıl sonu (2025 dördüncü çeyrek) tahminimizi ons başına 3.350 dolara yükseltiyoruz."

Deutsche Bank da merkez bankalarının altın talebinin 2022'den bu yana altın piyasasının yüzde 10'dan yüzde 24'e çıktığını, hazine tahvillerine olan talebin ise net ihraçların yalnızca yüzde 7 ila yüzde 10'unu oluşturduğunu söyledi.

HSBC de tahminlerini yukarı yönlü revize etmişti

Merkez bankaları, bu yıl ve önümüzdeki yıl altın almaya devam edecebilir.

Ancak HSBC, alımların 2022-24 zirve seviyelerinin altına düşebileceğini, fiyatların ons başına 3.000 doların üzerine çıkması halinde azalabileceğini ve yaklaşık 2.800 doların altına düşmesi halinde artabileceğini belirtti.

HSBC de, geçtiğimiz hafta altın fiyatı için tahminlerini yukarı yönlü revize etmişti. Banka, 2025 için ortalama ons altın fiyatını 3.015 dolara, 2026 içinse 2.915 dolara yükseltmişti.