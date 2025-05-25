Dev altın rafinerileri Hazine’den onay bekliyor

RECEP ERÇİN

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 22 Mayıs’ta yayımladığı listede İstanbul’da kurulu ve ürünleri piyasada yaygın olan iki rafinerinin faaliyet iznini henüz alamadığı ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansa Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nün 22 Mayıs 2025 tarihli “Kıymetli Maden Rafinerileri Hakkındaki Duyusuru”na göre Samsun merkezli Samsun Altın Rafineri Ticaret A.Ş.’nin Tekkeköy’deki şubesi Bakanlıktan faaliyet izni alan beşinci rafineri oldu.

Duyuruda bundan önce faaliyet izni verilen dört rafineri şöyle listelendi:

1- 22.08.2024 - Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş – Çorum - Altın

2- 22.08.2024 - Garanti Rafineri ve Maden İşletmeleri A.Ş. – İstanbul - Altın

3- 27.08.2024 - Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş. – Çorum – Gümüş

4- 22.11.2024 - Altın Rafineri Dünyası A.Ş. – İstanbul – Altın

Bakanlık izni olmayan rafinaj faaliyeti yapamaz

Bakanlığın duyurusunda “Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2023/1)’in 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında rafineri faaliyet izninin altın, gümüş, platin ve paladyum için ayrı ayrı verileceği ve faaliyet izni verilen rafinerilerin Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edileceği hükme bağlanmıştır. 2023/1 sayılı Tebliğ’in geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında 23/2/2023 tarihi itibarıyla yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunan Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler tarafından Tebliğ’in yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içerisinde 8 inci madde kapsamında faaliyet izni almak üzere Bakanlığımıza başvurulabileceği, başvuruda bulunmayanların bu tarihten sonra rafinaj faaliyetinde bulunamayacakları hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda;

Bakanlığımızca rafineri faaliyet izni verilmiş olan yukarıda listelenen şirket ile 23/3/2023 tarihi mesai bitimi itibarıyla rafineri faaliyet izni almak üzere Bakanlığımıza başvuruda bulunan ve aşağıda her bir kıymetli maden türü itibarıyla listelenen Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler dışındaki kişilerce 24/3/2023 tarihinden itibaren rafinaj faaliyetinde bulunulması mümkün bulunmamaktadır” denildi.

Altın için 10 rafineri onay bekliyor

Bakanlık söz konusu duyurusunda altın rafinaj işlemi için başvuruda bulunan rafinerileri de bir liste halinde sıraladı. Listede İstanbul’un iki büyük rafinerisi olan İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve Nadir Metal Rafineri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin de olduğu görüldü. Buna göre altın rafinajı için 10 rafineri onay bekliyor. Gümüş için sıra bekleyen rafineri sayısı ise 6.

Bakanlık duyurusunda, “Söz konusu listelerde yer alan rafineriler dışındaki kişilerce yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunulması mümkün bulunmamaktadır. Aksi takdirde, ilgililer hakkında 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında gerekli işlemler tesis edilecektir” denildi.

Londra Metal Borsası o iki rafineriye izin vermiş

Öte yandan; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde yalnızca, “Bakanlığımızca faaliyet izni verilen rafineriler ile aşağıda belirtilen tüzel kişiler tarafından veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan dışarıda yerleşik rafinerilerce ya da Darphane tarafından üretilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ve Bakanlığımızca faaliyet izni verilen rafineriler ile aşağıda belirtilen tüzel kişiler ile Darphane tarafından üretilen basılı kıymetli madenlerin alım satımının yapılması mümkün bulunmaktadır.

Anılan Karar’ın geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca yukarıda belirtilenler dışında kalan standart işlenmemiş kıymetli madenler ve basılı kıymetli madenler yalnızca Darphane tarafından alınabilmektedir” notu da düşüldü.

Buna göre İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İstanbul Gold Refinery) Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. Bakanlık listesinde yer almasa da Borsa İstanbul’un LBMA Good Delivery List yani Londra Metal Borsası kapsamında sınıflandırdığı rafineriler arasında yer alıyor. LBMA Good Delivery List’te yer almasalar da Borsa İstanbul’un genel listesinde yer alan Türkiye merkezli diğer rafineriler şöyle; Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş., Onsa Rafineri A.Ş., İsgold Altın Rafinerisi A.Ş., Gram Altın Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., Garanti Rafineri ve Maden İşletmeleri A.Ş.