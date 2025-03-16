Elinde kesme altını olanlar ne yapacak? Kimler alıp satabilecek?

Son dönemde 'kesme altın' olarak bilinen ürünlerin satışında yaşanan artış ve vatandaşların mağduriyetleri göz önünde bulundurularak bir değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeye göre, kesme altının satışı yalnızca bankalar, Bakanlıkça yetkilendirilmiş rafineriler, kıymetli madenler aracı kuruluşları ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri tarafından yapılabilecek. Yetkili olmayan kuyumcular ve diğer işletmeler bu tür altınların satışını gerçekleştiremeyecek.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre düzenleme, bireysel yatırımcıların elindeki mevcut kesme altınlara ilişkin net bir yönlendirme içermiyor. Ancak kuyumcuların inisiyatifine bağlı olarak bu altınlar hurda fiyatına satın alınabilir. Standart eksikliği nedeniyle bazı kesme altınlarda ayar problemi yaşanabiliyor ve bu durum tüketicilerin düşük fiyata satış yapmak zorunda kalmasına neden oluyordu.

Tüketiciler mağdur oluyordu

Altının ince şerit hâline getirilmesi ve çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesiyle oluşturulan kesme altın olarak tabir edilen ürünlerde herhangi bir standart bulunmaması tüketicilerin mağdur olmasına da yol açıyordu. Bazı kötü niyetli satıcılar nedeniyle kesme altınlarda ayar problemleri de oluşuyordu. Tüketiciler ayar problemi olan kesme altını düşük fiyattan satmak zorunda kalıyordu.

Bakan Şimşek: Amacımız belirsizlikleri ortadan kaldırmak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesi için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "Bu düzenleme ile hem tüketiciyi koruyor hem de altın piyasasında denetimi artırıyoruz. Amacımız, sektörle ilgili belirsizlikleri ortadan kaldırarak uluslararası standartlara uyumu sağlamak" ifadelerini kullandı.