Emtia yatırımcısı kazancı altınla taçlandırdı

ABD'de iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın Fed'in atması beklenen güvercin adımları desteklemesi ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizlerde indirime gitmesi son zamanlarda altının ons fiyatını destekleyen unsurlar arasında bulunuyor.

Altın fiyatları, yıl genelinde Ortadoğu'daki gerginlikten dolayı yatırımcıların ‘güvenli limana’ yönelmesi nedeniyle de yükseldi. Merkez bankalarının devam eden altın alımları da altının ons fiyatını destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıktı. Dünya Altın Konseyi raporuna göre, merkez bankalarının altın alımları yılın ilk yarısında 483 ton ile rekor seviyeye çıktı, temmuz ayında ise bir önceki aya göre iki katın üzerine çıkarak 37 tona yükseldi.

Analistler, jeopolitik ve ekonomik belirsizliğe karşı korunmak için Çin başta olmak üzere Asya'da altına talebin arttığını dile getirdi. Bölgede, gayrimenkul ve hisse senedi gibi diğer yatırım seçeneklerine güvenin azalması da altının tercih edilmesine yol açtı.

Ortadoğu'nun yanında Rusya, Ukrayna ve ilgili jeopolitik riskler ve özellikle kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlikler de altın fiyatlarını destekledi. Çin'deki zorlu ekonomik koşullar ve emlak sektöründeki sıkıntılara karşı yatırımcıların nakitlerini daha korunaklı bir alana yatırmasıyla bu ülkeden gelen talep de altında sert yükselişe neden oldu. Analistler, ayrıca tarihsel olarak altının iyi performans gösterdiği bir dönemde, Fed'in faiz indirimi döngüsünün başlamasının altın üzerindeki olumlu etkisinin giderek daha fazla görüldüğünü kaydetti. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, yaptığı değerlendirmede, altın fiyatlarında güçlü görünümün devam ettiğini belirtti. Söz konusu seyrin zaten beklenen bir durum olduğunu ifade eden Ergezen, "Altının ons fiyatının özellikle 2 bin 500 dolar 2 bin 528 dolar üzerinde kalıcı olması, burada 2 bin 600 dolara kadar görülebilme ihtimaline zaten işaret ediyordu ve o seviyelere de oldukça yaklaşmış durumdayız. Tabii çok hızlı bir yükseliş oldu, özellikle faiz indirimlerinin başlayacak olması burada etkiliydi" dedi.

"Bu seneye 'altın' senesi denilebilir"

Ergezen, bu kadar kısa sürede yaşanan hızlı yükselişler sonrasında bu seneye aslında ‘altın’ senesi denilebileceğini vurgulayarak, altının birçok varlık fiyatından daha fazla getiri sağlamış durumda olduğunu dile getirdi. Bu yıl içindeki beklentilerin hala devam ettiğini vurgulayan Ergezen, şunları kaydetti:

"Faiz indirimleri başlayacak. Jeopolitik riskler devam ediyor ki zaman zaman resesyon endişelerini konuşuyoruz. Belki de resesyon endişelerinin yaradığı nadir varlıklardan bir tanesi de altın. Güvenli liman özelliğiyle ön plana çıkıyor. Yani şu anda konjonktür tamamen ons altından yana diyebiliriz ve bunun etkisinde fiyatlamalarda görüyoruz. Benim bu sene için beklentim, sene başında 2 bin 450, 2 bin 500 dolar bandıydı. Jeopolitik riskler, güvenli liman özelliğiyle bunu 2 bin 600 dolara kadar esnetmiştim ve bu seviyelerin üzerinde artık altının onsundaki fiyat artışının yavaşlamasını beklerim. Hala çok fazla yüksek marjlar olduğunu düşünmüyorum ama alıcılı devam edeceği bir dönem olduğunu söyleyebiliriz ama 2 bin 600, 2 bin 615 seviyelerinden de kar realizasyonu gelirse çok da şaşırmam"

Commerzbank Emtia Analisti Carsten Fritsch ise altının ons fiyatındaki yükselişte ana faktörün Fed'in faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi olduğunu belirterek ECB'nin faiz indirimine gitmesiyle de altının rüzgarı arkasına aldığını kaydetti.

Fed faiz kararını bekleyen ons altın hafif geriledi

Fed'in bugün sona erecek FOMC toplantısında alacağı faiz kararını bekleyen ons altın, rekor seviyelerden bir miktar geriledi. 2589,68 dolar ile rekor seviyelere çıkan ons altın, bu seviyeden gelen kâr realizasyonlarıyla dün sabah 2 bin 574 dolara kadar geriledi. IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, daha agresif bir faiz indirimi beklentisiyle son dönemde yaşanan kazançların ardından, yatırımcıların politika yapıcılardan daha fazla netlik bekledikleri için şimdi biraz temkinli olduklarını söyledi. Analistler, ons altının Fed kararı öncesinde 2 bin 563- 2 bin 555 dolar aralığına kadar geri çekilebileceğini ifade ediyor. Buranın aşağı kırılması halinde geri çekilme, yükselişin başladığı 2 bin 486 dolara doğru devam edebilir. Yukarı hareketlerde direnç seviyesi olarak 2 bin 592 doları gösteren analistler, buranın geçilmesi halinde 2 bin 611 doların hedefleneceğini öngörüyor.