Faiz kararı sonrası gram altında son durum! Tarihi zirve yenilendi! (24 Ocak 2025 altın fiyatları)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 250 baz puanlık bir indirimle yüzde 47,5’ten yüzde 45’e düşürdü. Bu kararın ardından altın piyasasında hareketlilik hız kazandı. Dün yaşanan dalgalanmalara rağmen, gram altın bugün sabah saatleri itibarıyla 3 bin 187 TL seviyesine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi.

Altın piyasasında son durum

Dün tarihi rekor olan 3 bin 367 TL’den düşüşe geçen gram altın, sabah saatlerinde 3 bin 150 TL seviyelerinde direnç göstermişti. Ancak, TCMB’nin faiz kararı sonrası yeniden yükselişe geçerek 3 bin 187 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.

Küresel piyasalarda da ons altın hareketli bir seyir izliyor. ABD ve Çin arasında süregelen ticaret gerilimlerinin etkisiyle, ons altın güne 2 bin 752 dolardan başladı. Dün en düşük 2 bin 741 dolar, en yüksek 2 bin 763 doları gören ons altın, sabah saatlerinde 2 bin 772 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Uzmanlara göre, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların temel nedeni, küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD’nin izlediği korumacı politikalar. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebileceği yönündeki beklentiler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi.

Güncel altın fiyatları

24 Ocak 2025 itibarıyla sabah saatlerindeki altın fiyatları şu şekilde:

Ons altın: 2 bin 772 dolar

Gram altın: 3 bin 181 TL

Çeyrek altın: 5 bin 227 TL

Yarım altın: 10 bin 454 TL

Tam altın: 20 bin 516 TL

Cumhuriyet altını: 20 bin 822 TL