Faiz kararı sonrası gram altında son durum! Tarihi zirve yenilendi! (24 Ocak 2025 altın fiyatları)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 250 baz puanlık faiz indirimi sonrası altın piyasası yeniden hareketlendi. Gram altın, gün içinde 3 bin 187 TL ile yeni bir zirve kaydederken, ons altın ise 2 bin 752 dolar seviyesinden işlem görüyor. Peki, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 250 baz puanlık bir indirimle yüzde 47,5’ten yüzde 45’e düşürdü. Bu kararın ardından altın piyasasında hareketlilik hız kazandı. Dün yaşanan dalgalanmalara rağmen, gram altın bugün sabah saatleri itibarıyla 3 bin 187 TL seviyesine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi.
Altın piyasasında son durum
Dün tarihi rekor olan 3 bin 367 TL’den düşüşe geçen gram altın, sabah saatlerinde 3 bin 150 TL seviyelerinde direnç göstermişti. Ancak, TCMB’nin faiz kararı sonrası yeniden yükselişe geçerek 3 bin 187 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.
Küresel piyasalarda da ons altın hareketli bir seyir izliyor. ABD ve Çin arasında süregelen ticaret gerilimlerinin etkisiyle, ons altın güne 2 bin 752 dolardan başladı. Dün en düşük 2 bin 741 dolar, en yüksek 2 bin 763 doları gören ons altın, sabah saatlerinde 2 bin 772 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Uzmanlara göre, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların temel nedeni, küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD’nin izlediği korumacı politikalar. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebileceği yönündeki beklentiler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi.
Güncel altın fiyatları
24 Ocak 2025 itibarıyla sabah saatlerindeki altın fiyatları şu şekilde:
Ons altın: 2 bin 772 dolar
Gram altın: 3 bin 181 TL
Çeyrek altın: 5 bin 227 TL
Yarım altın: 10 bin 454 TL
Tam altın: 20 bin 516 TL
Cumhuriyet altını: 20 bin 822 TL