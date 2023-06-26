Gram altın 1575 liraya yükseldi
Altın fiyatlarında yaşanan rekor üstüne rekora bir yenisi daha bugün eklendi. Gram altın fiyatı 1575 liraya yükselerek zirvesini yeniledi.
Haber Merkezi
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Altın fiyatları rekor serisine devam ediyor.
Cuma 1567 lirayı görerek zirve yenileyen gram altın fiyatı bugün 1575 liraya kadar yükseldi.
Gram altın daha sonra 1570 lira seviyesine geri çekildi.
Serbest piyasada diğer anlık altın fiyatları da şöyle:
Çeyrek altın: 2568 lira
Yarım altın: 5138 lira
Cumhuriyet altını: 1024 lira
Ons altın: 1924 dolar.