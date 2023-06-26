Gram altın 1600 lirayı aştı
Altın fiyatlarında yaşanan rekor üstüne rekora bir yenisi daha bugün eklendi. Gram altın fiyatı 1600 lirayı aşarak zirvesini yeniledi.
Haber Merkezi
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Dolar kuru TL karşısında yükselmeye devam ederken gram altında yeni tarihi zirve kaydedildi. Gram altın gün içi en yüksek 1614'ü görerek zirve tazeledi.
Gram altında rekor serisi gün içinde de devam etti. Güne 1571 liradan rekorla açılan gram gün içinde yüzde 3 yükselişle 1600 lira sınırını geçti.
Gram altı şu anda 1606 liradan işlem görüyor.