Gram altın 1718 lirayla yeni rekorunu kırdı!

Altın, yatırımcıların enflasyonu etkileyebilecek karışık ABD ekonomik verileri ve ülkenin faizlerin beklenenden daha erken zirveye ulaşma potansiyelini değerlendirmesiyle Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine yakın seyretti.

Spot altın ons başına 1.973 dolardan işlem görüyor. Öte yandan gram altın tarafında sabah saatlerinde yeni rekor geldi. Ons altın ve bankalararası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.718 TL ile yeni rekor seviyesine ulaştı. Şuan ise 1.713 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.798 lira, Cumhuriyet altını da 11.194 liradan satılıyor.

Ons altın mayıstan bu yana en yüksek kapanışını yaptı

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 3,4 üzerinde 1.713 liradan tamamladı.

Dün yüzde 1,2 artışla 1.979 dolardan günü tamamlayarak 17 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük kapanışını yapan altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay bir seyir izliyor.

1.990 ve 2.000 dolar direnç konumunda

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu ayki para politikası toplantısının ardından faiz artırımına son vereceğine yönelik öngörülerin güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeyi sürdürdüğünü ifade eden analistler, bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.950 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.