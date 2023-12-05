Gram altın 1900 lira seviyesine yakın (Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2023)

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,96 düşüşle 1886 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1891 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 110 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 720 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün 2 bin 145 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından artan kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek günü yüzde 2,2 azalışla 2 bin 26 dolardan tamamladı. Şu sıralarda ise yüzde 0,4 artışla 2 bin 33 dolarda dengelendi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.